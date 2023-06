Luglio si apre nel segno del tempo instabile: sabato a rischio pioggia sul Barese

Il mese di luglio, sul fronte meteo, si apre nel segno del tempo 'ballerino'. Il weekend ormai alle porte, infatti, vede un sabato a rischio pioggia, in particolare per alcune zone della Puglia.

La Protezione civile regionale, infatti, ha emanato in queste ore un avviso di 'condizioni meteo avverse' con allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali per la giornata di domani, sabato 1 luglio. In particolare, l'allerta è valida dalle 8 di domani per le successive 16 ore e riguarda, in particolare, Puglia centrale Adriatica e Bacini del Lato e del Lenne.

Sono previste "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o tempotale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. I fenomeni possono essere accompagnati da rovesci intensi, grandinate e forti raffiche di vento".

Dovrebbe migliorare invece nella giornata di domenica, 2 luglio: secondo le previsioni di 3bmeteo a Bari sono previsti "cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3958m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso".

