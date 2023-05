Nel Parco 2 Giugno la grande festa dedicata ai lavoratori: sul palco Pino D'Angiò e Folkabbestia

"Abbiamo scelto di preservare lo spirito di festa della giornata rinviando tutte le attività e le esibizioni a una data in cui i cittadini avrebbero avuto migliori possibilità di divertirsi a ridosso delle celebrazioni per San Nicola". Sono queste le parole di Alessio Artuso, capo progetto del 'Primo Maggio Barese', evento partito questa mattina alle 10 nel parco 2 Giugno di Bari. La manifestazione, che proseguirà fino alle 24, è il 'recupero' della data saltata una settimana fa a causa della pioggia.

Oltre ai concerti ed ai dj-set, sono previste attività ludiche dedicate ai più piccoli. L’esibizione di Samuel dei Subsonica al Primo Maggio Barese è cancellata. In serata ci sarà invece Pino D’Angiò, un vero e proprio visionario della musica italiana con una discografia di oltre tre milioni di dischi e più di 700 compilation vendute in tutto il mondo. Sul Main Stage alla musica live e ai dj set, si alterneranno le battute del comico e giornalista Renato Ciardo che presenterà sul palco insieme ad Alessandro Antonacci dell’associazione per i diritti dei diversamente abili Le ZZanZare. Tra i nomi del palco principale tanti artisti locali tra cui i Folkabbestia.

Le attività dedicate ai bambini hanno preso il via con il laboratorio di cartapesta (ore 11.30 e 16.30) a cura di Gesi Bianco in collaborazione con la Fondazione Carnevale di Putignano, previsto anche il Teatrino delle Marionette con ‘Biancaneve e i sette nani’ (10.30 e 15.30). Confermata anche la classe di yoga gratuita con Pachamama (ore 11), e i tornei di basket organizzati dall'ASD Pink Sport Time Bari (dalle ore 12), e le lezioni di ballo la Hops durante la giornata.

Grazie al lavoro dell’associazione Fps - Arte e Cultura, una zona del parco si trasformerà in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto, con i pumi di cartapesta (concessi dalla Fondazione del Carnevale di Putignano) e le opere di fotografia e di scultura degli artisti Roberto Sibilano e Vito Alessandro Sardella, insieme a alcuni studenti del corso di decorazione e documentazione dell’Accademia di Belle Arti di Bari. L’area market, con bancarelle dell’usato e dell’artigianato, e l’area food saranno aperte da mattina a sera, così come le aree musicali Barmaster Stage, dedicato alla musica elettronica con nuovi e consolidati nomi del panorama locale, e il Gutter Stage con i migliori artisti di black music di Bari.

Anche quest’anno la manifestazione sarà realizzata all’insegna della sostenibilità ambientale a partire dalla scelta di usare fonti rinnovabili per la fornitura elettrica. Per favorire la mobilità ci sarà l’estensione fino all'una di notte delle corse della navetta C dal Park and Ride di Largo 2 giugno. Grazie alla collaborazione con Amiu Puglia e le associazioni di volontariato, i rifiuti sranno differenziati il più possibile, grazie all’utilizzo di un’isola ecologica e materiale monouso compostabile.