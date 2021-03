Processo Banca popolare di Bari, prima udienza alla Fiera del Levante

E' ripartito questa mattina nella 'sala 8' della Fiera del Levante di Bari, davanti al presidente della seconda sezione penale del tribunale Marco Guida, il processo contro gli ex vertici della Banca popolare di Bari, Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio, rispettivamente ex presidente ed ex condirettore generale dell'istituto di credito.

Nel padiglione trasformato in aula di udienza hanno avuto accesso, dopo misurazione della temperatura e registrazione della presenza, oltre 50 avvocati. Il processo si tiene anche grazie all'accordo tra i legali che rappresentano le circa tremila parti civili e che si alterneranno in aula proprio per rispettare le norme anticovid.

Nei mesi scorsi l'avvio del processo è stato rallentato proprio per l'inadeguatezza degli spazi (prima nella sede della Procura in via Dioguardi e successivamente nell'aula bunker di Bitonto). Anche l'udienza di oggi, come la precedente, si sta soffermando sulle eccezioni preliminari circa le costituzioni di parte civile.