Il processo sul crac della Banca Popolare di Bari si svolgerà alla Fiera del Levante: oltre 3mila le richieste di parte civile

Sarà celebrato, dalla prossima udienza, nella sala 8 del Centro Congressi della Fiera del Levante di Bari il processo sul crac della Banca Popolare di Bari, nel quale sono imputati gli ex amministratori Marco e Gianluca Jacobini. Lo riporta l'Ansa. La notizia, già ipotizzata alcune settimane fa dopo che era sfumata l'ipotesi del multisala barese Showville, è stata ufficializzata in aula dal presidente del collegio dei giudici, Marco Guida.

L'udienza di oggi si è svolta nell'aula bunker di Bitonto suddivisa in tre diverse aule video-collegate tra loro, per consentire la partecipazione a tutte le numerose parti (sono circa 3mila le richieste di costituzione di parte civile) e nel contempo rispettare il distanziamento sociale, è dedicata alle eccezioni preliminari sulle parti civili. I due imputati sono accusati di aver falsificato per anni i bilanci e i prospetti e di aver ostacolato l'attività di vigilanza di Bankitalia e Consob.

(Foto Ansa)