Mafia, droga, estorsioni, armi: processo 'Vortice Maestrale' al clan Strisciuglio, l'associazione Libera sarà parte civile

Libera Puglia sarà parte civile nel maxi processo 'Vortice Maestrale' contro il clan Strisciuglio di Bari. E' la stessa associazione, che riunisce numerose realtà territoriali impegnate nella lotta alle mafie, a rendere nota la decisione del Tribunale di Bari, arrivata nel corso dell'udienza celebratasi nella giornata di mercoledì.

Il procedimento vede coinvolti 147 imputati per reati, a vario titolo, quali associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, lesione, estorsione, detenzione e porto di arma da fuoco, rissa, danneggiamento aggravato, minaccia.

Il processo riguarda l'indagine, condotta da polizia e carabinieri e coordinata dalla Dda di Bari, che nell'aprile 2021 culminò nell'arresto di 99 persone. L'inchiesta, anche grazie alle dichiarazioni di 21 collaboratori di giustizia, ha consentito di ricostruire presunte gerarchie e attività illecite del gruppo criminale, a partire dal 2015, per il controllo del territorio nei quartieri Libertà, roccaforte storica del gruppo mafioso, San Paolo, San Pio-Enziteto, Santo Spirito e San Girolamo di Bari, nonché nei comuni di Palo del Colle e Conversano.

"Libera - ricorda l'associazione in una nota - si è già costituita parte civile in altri numerosi processi contro la criminalità organizzata in varie regioni d'Italia, di cui 4 in Puglia. Per Libera costituirsi parte civile significa entrare nelle aule, partecipare e dire con chiarezza da che parte stare".