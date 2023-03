Anziano morto schiacciato dal trattore dopo un incidente stradale a Monopoli: chiesto il rinvio a giudizio per un automobilista 23enne

La Pubblico Ministero della Procura di Bari, Angela Maria Morea, ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di omicidio stradale nei confronti di un automobilista 23enne di Putignano che, all’alba del 20 giugno 2022 a Monopoli, avrebbe tamponato il trattore guidato dall'84enne Luigi Ricco: il ribaltamento del veicolo agricolo avrebbe causato la morte dell'aziano conducente. Il Gup del Tribunale di Bari, Francesco Vittorio Rinaldi, riporta Studio3A-Valore Spa che assiste legalemente i congiunti della vittima, ha fissato per il prossimo 17 maggio, alle 9.30, l’udienza preliminare.

L’incidente era accaduto alle 4.40, lungo la Strada Provinciale 81 'Putignano-Fasano', in contrata Paretano, a Monopoli. Il pensionato si stava dirigendo in un terreno di sua proprietà alla guida di un trattore stradale con un erpice a rimorchio per lavorare i campi. Secondo la ricostruzione accusatoria, il 23enne, che stava percorrendo la stessa strada a bordo di una Fiat Panda, avrebbe urtato l'erpice del trattore nel tentativo di superare il mezzo agricolo. A causa dell'impatto, entrambi i veicoli si sarebbero ribaltati sui rispettivi lati di guida. L'anziano conducente, schiacciato sotto il pesante mezzo, fu estratto vivo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco e affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo trasportarono al Policlinico, dove fu ricoverato nel reparto rianimazione. L'ottantaquattrenne morì dopo una settimana, il 27 giugno, a causa dei gravi ed estesi traumi riportati nell'incidente.