Naufragio Norman Atlantic, tre condanne nel processo a Bari

Si è concluso con tre condanne il processo a Bari per il naufragio del traghetto Norman Atlantic, avvenuto al largo delle coste albanesi nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2014. Nel naufragio persero la vita 31 passeggeri, e altri 64 rimasero feriti. La Procura aveva chiesto 23 condanne, con pene comprese tra nove anni e tre mesi di reclusione, e un'assoluzione.

Le tre sentenze di condanna, su 32 imputati, sono state emesse dal Tribunale di Bari a carico del comandante della nave, Argilio Giacomazzi (condannto a sei anni di reclusione), del primo ufficiale di macchina, Gianluca Assante (5 anni e 4 anni) e del membro dell'equipaggio Francesco Nardulli (tre anni).I tre imputati sono stati condannati per il reato di naufragio colposo con l'esclusione delle aggravanti contestate e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Per Giacomazzi e Assante è stata disposta l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, mentre Nardulli è stato interdetto per cinque anni.

Per gli altri imputati sono stati disposte assoluzioni e la prescrizione per alcuni reati. Assolto dal reato di naufragio, per 'non aver commesso il fatto', l'armatore Carlo Visentini, mentre per gli altri reati contestati è stato disposto il non doversi procedere per avvenuta prescrizione. Esclusa anche la responsabilità delle compagnie Visemar di Navigazione srl e Anonimi Naftiliaki Eteria Kritis (Anek) per insussistenza degli illeciti ascritti.

Il procuratore di Bari, Roberto Rossi, ha espresso soddisfazione per il processo, che ha visto "accolto l'impianto accusatorio" della Procura di Bari. "Purtroppo - ha aggiunto - la nostra procedura è difficilmente compatibile con questa tipologia di reati. Nonostante il lavoro enorme dei giudici si è dovuta dichiarare la prescrizione".