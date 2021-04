"Giudice corrotto un fatto isolato", il procuratore antimafia De Raho: "Arresti nel clan Strisciuglio sono risposta immediata"

"Un fatto incredibile e gravissimo", che a distanza di pochi giorni trova però una "risposta immediata e molto efficace" "nei 99 arresti di mafiosi" avvenuti oggi. Così il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, a Bari per partecipare alla conferenza stampa per illustrare i dettagli della maxi operazione antimafia "Vortice - Maestrale' contro il clan Strisciuglio, ha commentato l'arresto, eseguito sabato, del gip Giuseppe De Benedictis, accusato di corruzione, in servizio nel tribunale del capoluogo pugliese fino a pochi giorni fa.

"Questa conferenza stampa - ha detto De Raho - viene qualche giorno dopo un fatto che ha colpito tutti noi: un magistrato che si è lasciato corrompere in varie occasioni è un vulnus nel sistema. Tuttavia di fronte a un fatto così grave, la risposta che si dà oggi dimostra come quello che è avvenuto sia un fatto totalmente isolato e che i magistrati continuano ad impegnarsi con capacità, impegno e sacrificio eroici, come fanno polizia, carabinieri e le altre forze dell'ordine".

"Così - ha commentato ancora De Raho a margine della conferenza stampa, riferendosi ai 99 arresti - si ripristina la fiducia nella gente e così, sulla base di questa fiducia si potrà effettivamente annientare la presenza mafiosa e l'arroganza, la violenza mafiosa che in questo territorio il clan Strisciuglio come altri clan evidenziano quotidianamente".

