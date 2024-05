'Intelligente' nei consumi e con tanti spazi accoglienti: a Bari i bambini progettano la 'biblioteca del futuro'

Uno spazio attento al risparmio energetico e all'uso sostenibile dell'energia, accogliente e confortevole, con tante aree relax dedicate alla lettura e alla riflessione: è così la 'biblioteca del futuro' immaginata dai bambini della scuola primaria dell'Istituto comprensivo Don Milani di Bari. Un ambiente prima pensato dai piccoli studenti, poi trasformato in un modellino realizzato con materiali di riciclo, nell'ambito del progetto 'Più conosco. Meno consumo', che nell'anno scolastico in corso ha coinvolto due classi di quarta elementari del plesso De Fano.

Un progetto grazie al quale i bambini, affiancati dagli insegnanti, hanno approfondito i temi legati al consumo energetico consapevole ed efficiente, al rispetto dell'ambiente, sviluppando allo stesso tempo nuove competenze tecniche. Il modellino della 'biblioteca domotica', infatti, è stato realizzato dai piccoli alunni utilizzando Arduino, una scheda elettronica dotata di microcontrollore che ha consentito ai bambini di programmare il funzionamento delle diverse parti del manufatto in un'ottica di ottimizzaizone dei consumi.

"Questo è il secondo anno che partecipiamo a questo progetto proposto da Eni Plenitude - spiega la dirigente scolastica, Zoreaide Cappabianca - al quale i bambini hanno partecipato con grande entusiasmo. Attraverso questo percorso, non solo gli alunni hanno potuto sviluppare attitudini e competenze legate alle discipline Stem, per le quali la nostra scuola ha sempre avuto grande attenzione, ma è stato anche creato uno stile collaborativo all'interno delle classi". Il progetto, inoltre, ha visto anche momenti specifici di formazione tecnica per i docenti: "Ci sono stati degli incontri, anche da remoto, con formatori ed esperti messi a disposizione da Eni Plenitude, con i quali il prossimo 6 maggio terremo a scuola l'evento conclusivo del progetto".

E sono stati gli stessi bambini a scegliere la biblioteca come ambiente da ricreare: "Di certo uno spazio importante, che loro - racconta ancora la dirigente - hanno immaginato come uno spazio per la riflessione, accogliente e pieno di aree relax. Hanno creato la loro bilioteca ideale, disponendo divanetti, angoli molto confortevoli. Hanno immaginato un ambiente di benessere". Ovviamente, come detto, con un occhio particolare alla sostenibilità energetica, e anche al rispetto dell'ambiente, attraverso l'utilizzo di materiali riciclati. Un lavoro che l'intera comunità scolastica ha potuto seguire passo dopo passo nella sua evoluzione: il modellino, infatti, è stato posizionato nell'atrio della scuola, dando la possibilità a tutti di assistere alla sua realizzazione. "E' stato bello poter seguire il lavoro work in progress, vedere il progredire di questa attività. Presto organizzeremo anche un altro incontro per presentare il modellino alle famiglie dei bambini, che tanto si sono impegnati in questi mesi e sono orgogliosi di quanto realizzato".