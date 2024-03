Progetto Caschi Rossi: gli 'angeli in moto' per le vie di Bari contro la violenza di genere

Una serie di iniziative, dedicate alla sensibilizzazione e all'informazione dei cittadini, anticiperà l'arrivo della staffetta nazionale di centauri speciali prevista per il prossimo 17 marzo. È stato presentato questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, il progetto 'Caschi rossi', un’iniziativa nazionale promossa da 'Angeli in moto' e finalizzata al contrasto alla violenza e agli stereotipi di genere, che a Bari verrà realizzata dalla sezione locale dell’associazione, in collaborazione con l’assessorato comunale al Welfare e il Centro antiviolenza del Comune.

"Quella che lanciamo oggi è una bella iniziativa, frutto della stretta collaborazione tra Assessorato al Welfare, Centro antiviolenza del Comune di Bari e Angeli in moto, un’azione che è parte di un progetto nazionale ampio e importante - ha sottolineato l'assessora al Welfare, Francesca Bottalico - Qui a Bari avvieremo una serie di iniziative di sensibilizzazione diffuse sul territorio, nelle quali verranno distribuiti i materiali e i contatti del Centro Antiviolenza e del numero nazionale Antiviolenza e Antistalking 1522. E avremo, inoltre, momenti importanti di discussione e approfondimento sui temi del contrasto delle violenze e degli stereotipi di genere. E’, infatti, fondamentale lanciare, ancora una volta, un messaggio: sconfiggere la violenza è possibile, chiedendo aiuto e consulenze già a partire dai primi campanelli d’allarme; per questo vogliamo incoraggiare sempre più donne a rivolgersi ai centri e ai numeri utili, con questo lavoro di sensibilizzazione e informazione a cui teniamo molto e che rientra pienamente nella cornice di azioni che abbiamo portato avanti in questi anni".

"Siamo felici di questa collaborazione con il Comune di Bari, che è tra le città più attive sui temi del contrasto e della prevenzione della violenza di genere – ha proseguito la responsabile della sezione di Bari di 'Angeli in moto', Laura Capruzzi -- La nostra è un’iniziativa nazionale, una staffetta che partirà da Roma l’otto marzo e che prevede 51 tappe, duecento giorni di attività e seimila chilometri percorsi in tutto il Paese. Il Casco rosso, colore simbolo della lotta alle violenze nei confronti delle donne, che arriverà a Bari nell’ambito della staffetta in moto che percorrerà tutto il Paese, rappresenta molte cose: ricorda, naturalmente, noi motocicliste e motociclisti, ed è un simbolo di protezione. Vogliamo, infatti, dire a tutte le donne: siamo con voi, per aiutarvi a proteggervi e difendervi da ogni forma di violenza e per cambiare in meglio la nostra società, per prevenire e sconfiggere discriminazioni, violenze e stereotipi di genere".

Il programma delle iniziative a Bari

In città è prevista la distribuzione, realizzata da gruppi di motocicliste e motociclisti, di materiali di sensibilizzazione del centro antiviolenza e dei numeri utili ogni secondo weekend del mese in diverse aree: Parco Due Giugno, zona del Teatro Petruzzelli, molo San Nicola, Torre Quetta. La distribuzione del materiale inizierà, da Parco Due Giugno, il 16 Marzo, un giorno prima dell’arrivo a Bari del Casco Rosso (simbolo del progetto nazionale), nell’ambito della staffetta che percorrerà tutto il Paese e che si concluderà a Roma il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Il 17 marzo, alle 10, presso la sede di Lab in Via Capruzzi 86, si terrà la presentazione del libro 'Donne sotto lo stesso cielo', curato da Pamela Di Lorenzo con Luciana Raggi e Maurizio Mazzurco. Il volume affronta i temi della parità di genere e della violenza sulle donne attraverso la poesia e le storie di dieci donne, che hanno voluto condividere la loro esperienza nell'ambito del progetto 'Sotto lo stesso cielo', nato nei mesi della pandemia e ancora attivo con il coinvolgimento di operatori culturali e sociali, scuole, istituzioni, associazioni, comitati e cittadini. Nel corso della presentazione, aperta anche alla partecipazione di bambini e di ragazze e ragazzi, è prevista la proiezione di un intervento dell'autrice, con approfondimenti e un dibattito sui contenuti del volume.

Nella tarda mattinata del 17 marzo, è previsto l’arrivo della staffetta nazionale, con una sfilata di moto rappresentativa di vari Motoclub, per un percorso di circa 10 km attraverso la città, con arrivo a Torre Quetta per l’avvicendamento della staffetta e la 'presa in carico' del Casco Rosso da parte della sezione di Bari di 'Angeli in moto'.

Nei giorni in cui prenderà il via il programma di iniziative, sarà avviata anche la raccolta di foto e immagini per l’allestimento di una mostra fotografica che verrà allestita, al termine del programma, presso il Lab in Via Capruzzi, e che prevede anche un evento con gli interventi di volontarie motocicliste di 'Angeli in Moto' e del personale del Centro Antiviolenza del Comune di Bari sul tema degli stereotipi di genere.