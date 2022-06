Il campo da bocce a Parco 2 giugno avrà una copertura: "Sarà idoneo alla pratica come da regolamento federale"

Il campo da bocce all'interno di Parco 2 giugno avrà una copertura. La Giunta comunale ha infatti approvato studio di fattibilità per la realizzazione dell'opera, proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso che consentirà non solo l’uso dello stesso durante tutto l’anno, ma renderebbe anche l’impianto idoneo alla pratica di base ai sensi del vigente regolamento per l’utilizzo e la realizzazione degli impianti di bocce della F.I.B. (Federazione Italiana Bocce). Per questo motivo l’amministrazione comunale ha dato mandato agli uffici tecnici di avviare l’iter progettuale per la realizzazione della copertura, per un importo complessivo di 485mila euro, confermando così l'impegno assunto con i componenti dell’associazione bocciofili, più volte incontrati durante i sopralluoghi eseguiti unitamente ai consiglieri comunali della commissione Trasparenza che avevano accolto le segnalazioni dei fruitori circa le criticità di questo impianto sportivo, che costituisce un unicum per la città.

Il bocciodromo si trova all’interno del parco in prossimità dell’angolo tra via Jacini e via della Resistenza ed è costituto da tre campi adiacenti destinati al gioco, serviti altresì da costruzioni leggere in ferro e teli in pvc quali gazebo per il ricovero delle attrezzature e per ospitare temporaneamente i giocatori durante lo svolgimento del gioco.

Il tutto è delimitato da una recinzione metallica dell’altezza di circa 2 metri che ingombra complessivamente per circa 30 m per 20 m. Nello studio di fattibilita si è tenuto conto tanto dei materiali da utilizzare quanto del contesto ambientale in cui si colloca l’intervento, sia nella fase di costruzione sia in sede di gestione: per questo i futuri livelli di progettazione saranno redatti in modo che detto intervento non pregiudichi l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

Nello specifico le lavorazioni riguarderanno:

• rimozione della recinzione esistente;

• realizzazione della nuova copertura a servizio dell’intero impianto, costituita da: struttura portante in legno lamellare, manto di copertura in telo di PVC, chiusure laterali modulari scorrevoli in telo di PVC, fondazione in cemento armato;

• realizzazione di n. 2 blocchi di servizi igienici per gli utenti, ciascuno dotato di un servizio igienico accessibile a diversamente abili;

• realizzazione di un locale di servizio comune per gli atleti;

• realizzazione di un magazzino della superficie di almeno 4 mq;

• allestimento di un presidio per il primo soccorso;

• rifacimento della pavimentazione sportiva e delle sponde laterali e di testata basculanti delle tre corsie di gioco, anche al fine di consentire l’accessibilità ad utenti con disabilità;

• ampliamento dell’area complessiva dell’impianto;

• rifacimento ed ampliamento di parte della pavimentazione di masselli in cls autobloccanti;

• realizzazione nuova recinzione perimetrale dell’impianto;

• realizzazione impianto di illuminazione e di emergenza delle corsie di gioco e delle aree di pertinenza dell’impianto;

• sistemazione percorsi di accesso alla struttura.

Nelle prossime settimane gli uffici provvederanno alle attività propedeutiche all’affidamento della redazione del progetto definitivo ed esecutivo, che dovrebbe essere completato entro l’anno corrente in modo da essere sottoposto all’acquisizione dei pareri e approvazioni necesssari, ivi inclusa l’acquisizione del parere del Coni.

“Con questo intervento contiamo di completare la riqualificazione già avviata su questo impianto nell’ambito dell’appalto playgroud che ha interessato diverse strutture sportive nella nostra città - spiega l’assessore Galasso -. Abbiamo accolto favorevolmente le richieste e i suggerimenti pervenuti dai fruitori del bocciodromo, ben consapevoli dell’utilità di avere nella nostra città un impianto sportivo dedicato, in grado di funzionare indipendentemente dalle condizioni meteorologiche che possa offrire continuità di fruizione e condizioni di comfort ottimali”.