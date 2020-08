Più personale nelle Anagrafi per smaltire le pratiche arretrate dei documenti: arriva il progetto 'Eliminacode'

Code di prenotazione e rinnovo di oltre 20mila documenti di riconoscimento in scadenza a Bari eliminate in otto settimane. È l'ambizioso progetto del Comune di Bari, che si pone anche l'obiettivo di chiudere le 3700 istanze registrate negli scorsi mesi nelle anagrafi sul territorio comunale. Il progetto 'Eliminacode', approvato dalla Giunta comunale, prevede l'utilizzo di personale aggiuntivo, per la precisione 22 operatori esterni, da utilizzare nelle sedi periferiche della ripartizione agli sportelli momentaneamente non operativi. Saranno così suddivisi: sei operatori opereranno nella sede di Japigia, quattro nella sede di Carbonara (presso sede Urp), quattro nella delegazione del San Paolo, quattro nella delegazione di Palese e quattro nella sede di Torre a Mare. In considerazione delle postazioni disponibili in ciascuna sede, i dipendenti dovranno osservare due turni di lavoro, la mattina e il pomeriggio, con l'eventuale ulteriore apertura straordinaria il sabato mattina.



Un servizio che vuole così riportare il servizio alla normalità dopo la pausa dovuta al lockdown Covid. In quel periodo, infatti, la Ripartizione servizi demografici, elettorali e statistici ha garantito esclusivamente i servizi indifferibili, sospendendo tutte le altre prestazioni, come da prescrizioni governative. Tra i servizi temporaneamente sospesi o che hanno subito una battuta d'arresto a causa del pensionamento di 17 dipendenti, ci sono l'emissione delle carte d'identità elettroniche relativamente alle quali, in base ai report opportunamente elaborati, ne risultano 20mila in scadenza al 31 agosto 2020, l'emissione delle certificazioni (anagrafica e di stato civile) e dei cambi di residenza.

