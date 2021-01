Una ciclopedonale 'porto-porto', aree gioco e nuovo verde: svelato il progetto del lungomare di Santo Spirito riqualificato

Spazi pedonali, nuovo verde, aree di sosta, piste ciclabili che congiungono i due porti: è il sindaco di Bari, Antonio Decaro, a mostrare una traccia di quello che sarà il nuovo lungomare di Santo Spirito. Il rendering è stato pubblicato sulla sua pagina social, con dettagli di quella che definisce "una riqualificazione complessa suddivisa in due lotti". La piccola rivoluzione di Santo Spirito è solo agli inizi, cominciata con l'esperimento della pedonalizzazione di una parte del percorso, che però non ha convinto tutti. Il vero lavoro di riqualificazione partirà entro la fine del 2021, dopo che dal Comune si chiuderanno le prime autorizzazioni.

Il progetto

Il primo stralcio dei lavori, finanziato attraverso il Poc Metro per un importo complessivo di di 2.880.660 euro, prevede 16.000 metri quadri di spazi pedonali, la piantumazione di 80 nuovi alberi, la realizzazione di aree per la sosta e spazi per le attività commerciali, di una pista ciclabile bidirezionale e di un nuovo impianto di pubblica illuminazione. Il secondo lotto - "per cui in questi giorni abbiamo vinto un bando della Regione Puglia dell’importo di 1.200.000 euro che si sommano ai fondi Pon Metro, per arrivare a un importo complessivo di 1.473.000 euro" ricorda Decaro - vedrà la realizzazione un percorso ciclopedonale dal porto di S. Spirito (zona Torre Santo Spirito) al porto di Palese (in prossimità di via V. Veneto), oltre a nuove aree verdi e uno spazio dedicato allo sport e ai bambini, con attrezzi ginnici e giostrine. "Questo progetto è una sfida, che cambierà il volto di quel tratto di costa e il modo stesso di viverla. Con un cronoprogramma dei lavori serrato, presto Santo Spirito avrà un nuovo lungomare" conclude il primo cittadino