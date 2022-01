Dal Progetto di fattibilità alla consegna del primo lotto nel 2025: definito il cronoprogramma per il Parco della Giustizia

Un incontro per definire i prossimi step per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari, che vede come primo step la consegna del primo lotto entro i primi sei mesi del 2025. Un cronoprogramma di cui si è discusso nella mattinata nel confronto tra l’Agenzia del Demanio, il Comune di Bari e il Ministero della Giustizia, alla presenza del direttore dell’Agenzia, Alessandra dal Verme con le prime linee, il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il sindaco Antonio Decaro, il presidente della Corte d'Appello di Bari Francesco Cassano, il commissario straordinario preposto all’opera Antonio Ficchì, il direttore generale delle risorse materiali di Giustizia Massimo Orlando, il vice direttore Lorenzo Del Giudice. Con la riunione di oggi, si consolida un percorso, condiviso dall'Agenzia con tutti i soggetti coinvolti, per procedere alla più rapida realizzazione dell’opera, per un costo totale di 405 milioni di euro, attivando tutte le necessarie sinergie.

A pochi giorni dalla pubblicazione da parte dell’Agenzia del Demanio del bando per l’affidamento del Progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intero complesso e della progettazione definitiva, obiettivo principale dell’incontro è stato quello di condividere tutte le informazioni, le scelte e gli step affinchè le attività continuino ad essere opportunamente valutate e la cittadinanza, l’ordine degli avvocati e tutti gli stakeholders possano avere contezza rispetto alle tempistiche di realizzazione e alla trasparenza delle procedure, dedicate ad un’opera così strategica per la città di Bari e per il Paese. Per il Parco della Giustizia di Bari sono state infatti approvate norme e procedure innovative ,semplificatorie e acceleratorie, da applicare al pari delle grandi opere del PNRR, grazie al dl 121 del 2021 - cd DL infrastrutture - definitivamente convertito a novembre scorso. Il cronoprogramma presentato dall'Agenzia, a partire dalla consegna del primo lotto – entro i primi 6 mesi del 2025 - è stato molto compresso proprio grazie all’utilizzo delle procedure semplificate e all’adozione di tecnologie costruttive e tecniche di organizzazione del cantiere che consentano di ottimizzare tutte le fasi.

Al fine di recepire le indicazioni del Ministero di Giustizia, del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili e dell’ANAC, nelle ultime settimane l’Agenzia del Demanio ha provveduto ad aggiornare la documentazione tecnica e amministrativa, improntata a garantire al Parco della Giustizia un’alta qualità dell’opera per le funzioni richieste dal Ministero e per gli impatti sul territorio. Nello specifico gli obiettivi seguiti dalla progettazione sono quelli di restituzione alla Città e al territorio di uno spazio di alto pregio; standard prestazionali elevati dell’opera in linea con le nuove indicazioni in materia di qualità progettuale, sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico; alta attenzione alle politiche green, al fine di migliorare gli aspetti ambientali, in particolare in ordine alla qualità dell’aria, alla riduzione dell’inquinamento, alla resilienza ai cambiamenti climatici, alla salvaguardia della biodiversità in ambito urbano, al miglioramento del paesaggio e creazione di valore economico-sociale attraverso la riqualificazione complessiva di un’importante area della città di Bari e all’apertura di ampi spazi di verde urbano per la collettività.

Le prossime fasi della progettazione

Sin da subito saranno avviate attività propedeutiche alla realizzazione dell’opera quali la demolizione e bonifica del sito e la realizzazione del parco. La Fase 1 passa dal Concorso di progettazione PFTE all’approvazione del Progetto definitivo del I lotto, con termine a novembre 2022. Include pertanto la prosecuzione del Tavolo Tecnico istituzionale che monitorerà gli sviluppi progettuali e realizzativi con riunioni periodiche, nonché l’attivazione dell’apposita Conferenza di servizi a carattere istruttorio.

Senza arrecare alcun ritardo alla realizzazione del primo edificio, si farà in modo di realizzare in tempi rapidi le prime porzioni di Parco che saranno rese disponibili per la cittadinanza. La Fase 2 riguarda invece l’appalto integrato per la Progettazione esecutiva ed l’esecuzione lavori del primo lotto - Tribunale Penale con annessa Procura - e realizzazione del Parco. Il termine di consegna è fissato per il 30 giugno 2025, con l’impegno della massima accelerazione per ridurre quanto più possibile gli ultimi 6 mesi.