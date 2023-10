Quindici ettari di spazio, 900 alberi e quattro edifici per ospitare uffici e tribunale: il Parco della Giustizia pronto entro fine 2026

Un nuovo passo in avanti per la realizzazione del più grande Polo giudiziario in Italia: è stato presentato questa mattina il progetto del Parco della giustizia di Bari, che ospiterà all'interno delle ex Caserme Capozzi e Milano quattro edifici in cui trasferire uffici giudiziari e tribunale penale, oltre a un grande polmone verde che si candida a diventare il più esteso della città.

Il cronoprogramma dei lavori

I lavori di demolizione delle attuali strutture nelle due caserme ubicate a Carrassi termineranno da cronoprogramma entro fine anno, per poi fare partire la gara con appalto integrato entro la primavera del 2024, con avvio lavori nel 2025.

All'interno delle aree cantiere - in totale 15 ettari - i lavori per la realizzazione del parco e degli edifici saranno avviati a inizio 2025 e si concluderanno entro fine 2026. Un investimento da 405 milioni di euro tra Ministero della giustizia e Agenzia del demanio (ente appaltante) che porterà anche 900 alberi tra nuove piantumazioni e recupero di quelle esistenti. Sono circa 237 gli alberi sani presenti all'interno dell'area e poco meno di 100 quelli che invece dovranno essere eliminati perché infestanti o infestati. Al loro posto saranno piantumati nuovi alberi di specie autoctone, così da non creare problematiche anche con la fauna volatile per il vicino aeroporto di Bari. Come ricorda l'Agenzia del demanio, infatti, grazie a questo intervento la superficie costruita si ridurrà dall’attuale 87% al 30% e l’area destinata al verde aumenterà dal 13% al 68%. Sono previsti poi parcheggi e percorsi dedicati alla mobilità dolce che attraverseranno il parco.

Soprattutto una risposta concreta che lascia a incubo del passato la 'Giustizia nelle tende' e una soluzione per gli spazi destinati agli uffici giudiziari attualmente dislocati in più sedi sul territorio comunale, ottenendo una soluzione logistica efficace con conseguente risparmio di risorse economiche. Una volta completato il trasferimento, sarà infatti possibile abbattere la spesa per gli affitti passivi che, per i soli uffici giudiziari baresi, ammonta a circa 3,6 milioni di euro annui. Interventi finalizzati al totale recupero anche dei materiali ricavati dalla demolizione, che saranno portati in cava per poi essere riutilizzati per altre costruzioni.

All'incontro di presentazione del progetto, tenutosi nell'Aula magna di Giurisprudenza, erano presenti Nel corso dell’evento, al quale sono intervenuti il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il direttore dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme, il sindaco di Bari Antonio Decaro e il commissario straordinario Antonio Ottavio Ficchì, mentre il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha trasmesso un video di saluto.

