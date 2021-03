Il nuovo terminal crociere del porto si mostra nei rendering: "Lavori entro autunno"

Il nuovo terminal crociere del porto di Bari si mostra attraverso i rendering postati sulla pagina Facebook del sindaco di Bari, Antonio Decaro. "Prima o poi questa maledetta pandemia finirà e la nostra città tornerà ad accogliere le migliaia di turisti che arrivavano fino a un anno fa. Speriamo di poter tornare a pieno regime anche con l'attività crocieristica e in questo senso la notizia del finanziamento per il nuovo Terminal crociere non può che essere di buon auspicio per la ripresa" scrive il primo cittadino, confermando che al momento sono in corso le verifiche che porteranno alla pubblicazione in estate della gara d'appalto.

Se tutto procederà secondo termine, i lavori dovrebbero iniziare il prossimo autunno. "Le autorizzazioni e i lavori certamente non saranno semplici ma non ci scoraggiamo, perché l'obiettivo comune è quello di dare a Bari un Terminal Crociere degno di una grande città turistica come la nostra. Perché torneremo a viaggiare e dobbiamo farci trovare pronti, come sempre" conclude Decaro.