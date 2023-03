Le coste pugliesi più accessibili per i turisti disabili: presentato a Bari il progetto 'C.Os.T.A'

Un progetto per un turismo accessibile alle persone con disabilità, focalizzato in particolare sulle coste. È stato presentato questa mattina, nell’ambito dell’evento BuyPuglia-BTM (Business Management Tourism) nella sala Hospitality “Aldo Manelli” della Fiera Del Levante, a Bari, il progetto C.Os.T.A. - Comunità ospitali per il turismo accessibile. Il progetto si rifa all’Avviso del Ministero della Disabilità: le indicazioni ministeriali hanno previsto tra le azioni da finanziare in particolare interventi per lo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volto ad agevolare la presenza di turisti con disabilità e dei loro accompagnatori, la realizzazione di infrastrutture e l’organizzazione di servizi accessibili, la promozione di offerta turistica accessibile ed inclusiva, anche attraverso tirocini lavorativi per persone con disabilità.

Il progetto, finanziato con un importo complessivo di 1.760.000 euro, di cui 1.600.000 euro di contributo ministeriale e 160mila di cofinanziamento regionale, ha come obiettivo la sperimentazione di progetti pilota in diverse zone del territorio regionale attraverso il coinvolgimento di soggetti del Terzo settore, di imprese turistiche, comuni ed ambiti territoriali sociali, chiamati così a presentare progetti in cui l’accessibilità dei disabili sia al centro delle priorità.

Saranno almeno 6 le comunità accoglienti selezionate con avviso pubblico, protagoniste del progetto la cui durata prevista è di 18 mesi. La Regione Puglia monitorerà gli indirizzi del progetto mentre la parte operativa è affidata all’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione.

Sono intervenuti l’assessora al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone, l’assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane, la direttrice del dipartimento Welfare della Regione Puglia Valentina Romano, il direttore generale dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione Luca Scandale e la dirigente di sezione del dipartimento Welfare della Regione Puglia Laura Liddo.

“Con il solo obiettivo di rendere migliori i nostri territori - dichiara l’assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone - con il progetto che presentiamo oggi vogliamo costruire comunità accoglienti capaci di generare inclusione culturale, sociale e lavorativa. Tutto questo coincide con la finalità generale che tale progetto intende offrire in sinergia con le politiche regionali e locali, con gli Enti del Terzo Settore, che si collocano nell’alveo della stessa cornice strategica. Il lavoro congiunto e integrato è alla base del nostro operato giornaliero così come stabilito dal V Piano Regionale delle Politiche Sociali che mette al centro la persona, soprattutto chi è ai margini e resta indietro. Vogliamo inoltre destagionalizzare il fenomeno, creando queste opportunità di inclusione e accessibilità non solo nei mesi estivi, sarà proprio questa la grande sfida a cui siamo chiamati”.

“Il turismo si rafforza nel rivolgere la propria attenzione alle persone con disabilità - spiega l’assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane. Abbiamo presentato oggi un’azione di civiltà e di inclusione sociale che risponde anche alla necessità di migliorare la qualità dell’offerta turistica pugliese: un obiettivo che guida l’aggiornamento del Piano strategico del turismo a cui stiamo lavorando e che, nell’ottica della qualificazione del prodotto turistico balneare, va nella direzione dei bisogni dei più fragili. Proprio il mare è il filo conduttore di un progetto che parte dalla Regione Puglia e coinvolgerà tutto il territorio regionale puntando sulla collaborazione tra pubblico e privato, altro caposaldo della visione turistica per i prossimi anni. Alla imprescindibile vocazione del territorio pugliese e della sua gente che, da secoli, trova nel mare un simbolo di accoglienza e di pace, associamo la capacità di comunità aperte di realizzare iniziative in cui l’accessibilità è la priorità assoluta”.

“Con le due strutture tecniche - afferma la direttrice del dipartimento Welfare, Valentina Romano - abbiamo costituito un tavolo di lavoro congiunto, per la stesura di una proposta progettuale da candidare a finanziamento in materia di turismo accessibile che ha portato alla definizione del progetto che presentiamo oggi. Le comunità dovranno individuare, valorizzare e potenziare tutte le attrezzature, le infrastrutture ed i servizi accessibili già presenti sul territorio ed elaborare un piano integrato di fruizione intervenendo sulla creazione di nuovi servizi destinati prioritariamente a famiglie in cui vi siano persone con disabilità per migliorare sempre più il sistema di accoglienza turistica oggi presente. Ciò costituisce una prospettiva utile, oltre che per lo sviluppo del turismo in generale soprattutto per l’allargamento delle opportunità offerte dal sistema regionale del welfare che viene a configurarsi per la prima volta, come definito nel nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali, quale integrato”.

“Il turismo accessibile, ed in particolare il mare senza barriere, è un obiettivo ambizioso per la Regione Puglia per il quale l’Agenzia Regionale del Turismo mette a disposizione tutto il suo know how – dice Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . Continuiamo a lavorare nei territori, al fianco delle imprese turistiche che hanno questa sensibilità per il sociale, con il coinvolgimento di soggetti ed operatori del Terzo settore. Nello specifico, Pugliapromozione si occuperà dei servizi per inclusione e accessibilita? a supporto delle reti con lo sviluppo dell’offerta turistica accessibile durante la sperimentazione delle iniziative pilota, con attivita? formative su sull'accessibilita? dei servizi turistici. E, inoltre, delle linee guida per personale, strutture e servizi collegati all'offerta turistica accessibile. L’Agenzia Regionale del Turismo, quindi, fornirà servizi di comunicazione generale per la progettazione dell’immagine coordinata, l’organizzazione di incontri informativi e l’ufficio stampa. Il percorso include, infine, l’attivazione e sperimentazione delle comunita? turistiche accessibili e inclusive, costituite in almeno 6 reti territoriali”.