Tutoraggio educativo per minorenni disabili e con disturbi: presentato il progetto del I Municipio

Tutoraggio educativo per i bambini del primo Municipio: il progetto è stato presentato martedì 26 ottobre alle famiglie interessate durante un incontro tenutosi nella sede del primo Municipio nel quartiere Libertà. A realizzare il progetto, come indicato dal presidente Lorenzo Leonetti, sarà la cooperativa sociale SoleLuna.

Il progetto, di durata biennale, è rivolto a 30 minori di età compresa tra i 6 ed i 18 anni, residenti sul territorio municipale, di cui 3 con disabilità e 10 con disturbo dell’apprendimento, che saranno coinvolti in percorsi individualizzati, attività di affiancamento didattico-educativo, attività ludico-ricreative e sportive svolte in ambito scolastico ed extra scolastico.

“Il progetto di tutoraggio educativo rappresenta un’opportunità concreta di sostegno per tanti minori in difficoltà e per le loro famiglie - commenta Lorenzo Leonetti -. Tutte le azioni previste mirano a migliorare le potenzialità di questi ragazzi e a sostenerli nel loro percorso di crescita scolastica e personale. L’avvio di questa attività è il risultato di un costante confronto svolto dalla commissione Welfare municipale con le istituzioni scolastiche del territorio, che vedono nel tutoraggio scolastico un valido strumento per la crescita culturale dei minori. A metà percorso abbiamo intenzione di programmare un incontro con tutte le famiglie coinvolte per vivere un momento di festa e per raccogliere le impressioni dei ragazzi e delle famiglie sull’avvio di questo progetto nel quale crediamo molto”.

“Ringrazio il Municipio I per questa opportunità - dichiara Giovanni Barnaba, presidente di SoleLuna - e con la professionalità che da sempre distingue il nostro lavoro in ambito sociale, cercheremo di portare avanti questo progetto in favore dei ragazzi e delle loro famiglie.”

Il progetto, del costo di circa 317mila euro, sarà svolto in due location del territorio municipale e coinvolgerà 10 associazioni culturali e sportive di rilevanza cittadina. Ai ragazzi saranno garantiti i supporti informatici e il servizio di trasporto. Il tutoraggio educativo si concluderà a luglio 2023. In caso di isolamento fiduciario il servizio di tutoraggio sarà garantito da remoto.