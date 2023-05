Circolo Arci di Santeramo, colpi di fucile contro l'auto di un organizzatore: "Atto denunciato alle Forze dell'Ordine"

"Nella notte tra il 13 e 14 maggio, nella zona antistante l'ex stazione ferroviaria di Santeramo, ora sede del progetto 'Kilometro 124', si è verificata un’azione che ci ha lasciati disgustati e senza parole. L’auto di un nostro socio è stata visibilmente danneggiata, riportando una ruota e cerchione (in lega) forati, nonché diverse ammaccature, chiaramente provocate da un fucile da caccia o mezzo similare". Sono queste le parole con cui gli organizzatori del circolo Arci 'Stand By' di Santeramo in Colle, denunciano l'inquietante episodio tramite la pagina facebook dell'associazione.

"Al momento non siamo in grado di stabilire se si tratti di una bravata di pessima fattura o di un atto intimidatorio. Quello che rimane è la certezza di un atto da denunciare con forza - scrivono dal circolo Arci sulla pagina facebook - Quest'azione, che definiamo vigliacca al di là delle sue intenzioni provocatorie o meno, avrebbe potuto arrecare un danno a qualsiasi auto parcheggiata e ancor peggio, colpire chiunque si trovasse semplicemente a sostare. Per questo motivo abbiamo deciso di denunciare pubblicamente l’accaduto, sia per tutelare i nostri soci e l’intera comunità, sia per affermare con forza che nessuna azione dolosa, di qualsiasi natura essa sia, avrà il nostro silenzio. Abbiamo già provveduto, la notte stessa, a informare immediatamente le Forze dell’Ordine dell’accaduto, certi che faranno quello che è in loro potere per indagare sull’avvenimento".

"Esprimiamo sentimenti di vicinanza e solidarietà agli attivisti dell’Arci e in particolar modo al Circolo di Santeramo fatto oggetto in modo indiretto di un preoccupante atto di violenta intimidazione". La Cgil Puglia interviene dopo i colpi di arma da fuoco esplosi contro l’auto di uno degli organizzatori di una manifestazione culturale che era in corso nella sede dell’associazione cittadina. "A polizia e magistratura indagare e possibilmente individuare gli esecutori di tale atto, preoccupante perché colpisce una comunità che nell’impegno culturale nell’aggregazione giovanile dentro cornici di impegno sociale la propria specifica - continua in una nota il sindacato - Guai se prevalessero sentimenti di paura, bisogna reagire e rilanciare la propria azione, ma a chi di competenza deve garantire a tutti i cittadini sicurezza e agibilità degli spazi sociali. Ci preoccupa la facilità con cui evidentemente girano armi, in una regione purtroppo alle prese con gravi fenomeni di criminalità organizzata. Ribadiamo il sostegno all’Arci Puglia e a tutte le sue articolazioni territoriali, associazione alla quale siamo legati da uno storico legame e impegno per affermare i valori della legalità e della giustizia sociale".