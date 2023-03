Rompe porta con un pugno e cerca di aggredire medico: momenti di paura al Pronto soccorso dell'Ospedaletto

Ha rotto la porta in plastica dell'ambulatorio con un pugno, poi avrebbe cercato di aggredire il medico, rimasto ferito al volto da una scheggia. Momenti di tensione nella notte al Pronto soccorso del Giovani XXIII di Bari. Protagonista dell'episodio il padre di un piccolo paziente. Come riporta l'Ansa, l'uomo non avrebbe voluto aspettare il proprio turno per la visita, e per questo avrebbe reagito con violenza. L'intervento di una guardia giurata ha evitato il peggio, evitando che l'operatore sanitario e l'aggressore entrassero in contatto.

Ferma condanna dell'accaduto da parte dell'ospedale, che annuncia che sporgerà denuncia. Il direttore Giovanni Migliore in mattinata incontrerà medici e personale sanitario.