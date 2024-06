La proposta di matrimonio al concerto di Vasco: "Tu sì che sei speciale", la promessa sugli spalti del San Nicola

Lui si inginocchia davanti alla sua ragazza, mostrando la piccola scatola con l'anello, mentre sul palco Vasco Rossi canta 'Ridere di te', accompagnato in coro dai 50mila del San Nicola. Così, alle emozioni del concerto, si è aggiunta anche quella della proposta di matrimonio per una giovane coppia di fan del Komandante. Il momento speciale è stato ripreso da alcuni amici della coppia e il video pubblicato sulla pagina Instagram Puglia my love, accompagnato dal commento "Le cose belle al concerto di Vasco". "Grazie Vasco per il coraggio", si legge nel video. E mentre dagli spalti tutti cantano con Vasco, i due fidanzati si baciano e si abbracciano, tra gli applausi degli amici.