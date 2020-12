Gravina, le restrizioni Covid prorogate fino all'8 dicembre: "Divieto di stazionamento dalle 15 e stop alla didattica"

Divieto di stazionamento, sospensione delle attività didattiche e chiusura dei parchi. A Gravina vengono prorogate fino all'8 dicembre le restrizioni Covid introdotte nell'ordinanza del 19 novembre scorso. "In linea con il numero dei contagi – motiva il sindaco Valente – non intendiamo abbassare la guardia: nonostante i flebili segnali di speranza ottenuti negli ultimi giorni, restiamo con i piedi ben piantati nella realtà. Non vanifichiamo gli sforzi compiuti da tutti noi e andiamo avanti".

Le misure attive