Welfare, prorogati a settembre i rimborsi per i tutori di minorenni stranieri non accompagnati: dalla Regione 80mila euro di finanziamento

Prorogata a settembre la possibilità di ricevere un rimborso dalla Regione per i tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. A comunicarlo è l'Assessorato al Welfare regionale, che con una determina dirigenziale dà la possibilità fino al 6 settembre di presentare le domande, con rimborso massimo riconoscibile di 200 euro a polizza. "L'Avviso mette a disposizione dei cittadini, che ricoprono il ruolo di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati - si legge nella nota - nominati dai Tribunali per i minorenni della Regione Puglia, risorse per il rimborso delle polizze assicurative espressamente dedicate alla copertura dei rischi derivanti in ragione del ruolo svolto".

In totale la Regione mette sul piatto 80mila euro per finanziare la misura, che copre un massimo di tre polizze per tutore volontario.