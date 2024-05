Maltrattamenti in famiglia e sfruttamento prostituzione, donna vessata per 8 anni: un arresto nel Barese

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia Locale di Bari con le accuse di maltrattamenti familiari e sfruttamento della prostituzione. Una pattuglia di agenti, a maggio scorso, aveva raccolto la richiesta di aiuto nelle vicinanze della stazione centrale del capoluogo pugliese.

A poco a poco, gli investigatori della Locale sono riusciti progressivamente a conquistare la fiducia della donna che avrebbe subito oltre 8 anni di vessazioni. Il gip del Tribunale di Bari ha disposto la custodia cautelare in carcere per l'uomo, rintracciato in un comune della provincia barese.