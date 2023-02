Vertenza Baritech, in piazza a Bari la protesta dei 113 lavoratori licenziati

Sit-in di protesta, stamattina a Bari, per i 113 lavoratori Baritech preoccupati e delusi dopo l'arrivo delle lettere di licenziamento che hanno sancito anche la fine della Cassa Integrazione.

Gli ex dipendenti dell'azienda della zona industriale di Bari, accompagnati dai sindacati, sono in presidio nei giardini di Corso Vittorio Emanuele, nei pressi della Prefettura. I rappresentanti dei lavoratori annunciano le prime azioni legali: saranno impugnati i licenziamenti e valutate le condizioni per un sequestro cautelativo dei beni aziendali al fine di mettere in sicurezza i crediti degli ex dipendenti.

Sindacati e lavoratori chiedono, al Prefetto di Bari Antonia Bellomo, la convocazione una conferenza dei servizi per valutare le proposte d'acquisto che sono state avanzate nei confronti della Baritech.