La protesta degli agricoltori a Bari, sit-in in Consiglio regionale

La protesta si è concentrata davanti alla sede del Consiglio regionale della Puglia, in via Gentile, a Bari. Circa 500 agricoltori sono giunti nel capoluogo pugliese per contestare le richieste di pagamento inviate dal Consorzio di Bonifica. Secondo i manifestanti, raccolti sotto la sigla 'Liberi agricoltori', la domanda di riscossione sarebbe stata dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari: nonostante ciò, il Consorzio starebbe continuando ad inviare le richieste di pagamenti agli imprenditori agricoli, per terreni e immobili urbani.

Gli agricoltori sono giunti in mattinata nel capoluogo pugliese: i pullman di manifestanti provengono dalle province di Bari, Bat e Brindisi, ma non mancano delegazioni provenienti anche da Taranto e Lecce.

I manifestanti chiedono di incontrare il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l'assessore all'Agricoltura, Donato Pentassuglia.