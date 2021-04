Protesta degli ambulanti sulla tangenziale, dopo il blocco i furgoni ripartono tra colpi di clacson e applausi

"Vogliamo lavorare come tutti, non vogliamo l'elemosina". "Siamo stanchi, nessuno ci ascolta, da un anno stiamo cercando di protestare e di farci ascoltare, abbiamo provato con la diplomazia, chiedendo i permessi, ma ora basta". Sono le voci di ambulanti, piccoli commercianti e ristoratori che questa mattina hanno occupato per protesta, per alcune ore, la tangenziale di Bari. I manifestanti hanno bloccato i furgoni sulla carreggiata in direzione sud, all'altezza di Poggiofranco, esponendo a centro strada uno striscione con la scritta: "Chiudete tutto e tutti". Un modo, da parte di chi è sceso in strada, per sottolineare come, nell'ultimo anno, chiusure e restrizioni legate all'emergenza Covid abbiano penalizzato solo e soltanto le stesse categorie, a fronte, per altro, di "ristori da miseria". La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione nazionale ambulanti. Poco prima delle undici il blocco è stato rimosso, e i furgoni sono ripartiti tra colpi di clacson e applausi.





(video da Fb Movimento Impresa)