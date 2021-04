Protesta degli ambulanti sulla statale 16, indagini della Digos sulla manifestazione

Accertamenti sono stati avviati per identificare i promotori e verificare anche sul posto fossero presenti anche persone esterne alle categorie in protesta, che potrebbero aver contribuito ad alimentare i disordini

Accertamenti sono stati avviati dalla Digos di Bari sulla manifestazione di protesta degli ambulanti che ieri ha bloccato per circa tre ore la statale 16 a Poggiogfranco. Come riporta l'Ansa citando quodiani locali, la manifestazione non sarebbe stata autorizzata, e per questo sono state avviate verifiche per identificarne i promotori.

In particolare, sono al vaglio degli investigatori i video acquisiti dalla Scientifica sul posto e saranno acquisite anche immagini da altre fonti, come i social. Obiettivo delle indagini sarà quello di capire chi abbia organizzato il sit-in e il blocco stradale. Inoltre, gli investigatori stanno cercando anche di comprendere se alla manifestazione abbiano partecipato solo appartenenti alle categorie professionali interessate dalla protesta per i danni economici legati alle chiusure Covid, o anche soggetti esterni che potrebbero aver contribuito ad alimentare i disordini.