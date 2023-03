"Non viene riconosciuta la nostra professione", assistenti per l'autonomia e la comunicazione in protesta a Bari

Anche a Bari gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione scolastici scendono in piazza per chiedere una risoluzione sul decreto che dovrebbe riconoscere la figura su tutto il territorio nazionale. I manifestanti si sono incontrati nel primo pomeriggio in piazza del Ferrarese con magliette e striscioni bianchi a sostegno del ddl 236 del 2022, disegno di legge che mira ad internalizzare la funzione dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione, affinché sia riconosciuta come dipendente pubblico alla stregua dei docenti.

La manifestazione è stata organizzata dal Misaac 'Movimento Nazionale per l’Internalizzazione degli assistenti all’autonomia e comunicazione', a seguito delle audizioni sul tema delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Ugl, e Uil alle settima e decima Commissione del Senato (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e (Affari Sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

"Svolgiamo un lavoro assistenziale scolastico essenziale per i nostri alunni, per garantirgli la vera ed effettiva inclusione - si legge nella nota del Misaac - lavoriamo a fianco di loro ogni giorno, non ci assentiamo neppure quando per mesi non veniamo pagati! Eppure, nonostante i titoli, le competenze, la professionalità, l’esperienza che abbiamo acquisito negli anni, siamo pagati con 6/7/8 euro l’ora lorde, quando veniamo pagati, con un lavoro di fatto a cottimo! I nostri meravigliosi contratti, e con essi i diritti, sono di fatto inesistenti, finti, inapplicati e violati sistematicamente da chi scarica su di NOI persino il rischio di impresa".