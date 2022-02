Camion e trattori in corteo, proseguono le proteste contro il caro carburante nel Barese: manifestazione tra Puglia e Basilicata

Proseguono anche nel Barese le proteste contro il caro carburante, unendo autotrasportatori e agricoltori. In mattinata, una 'colonna' formata da alcune decine di trattori e tir si è mossa in corteo dalla periferia di Matera, diretta, attraverso le statale 96 e 99, ad Altamura e Toritto, per poi fare ritorno nel centro lucano. L'obiettivo resta quello di richiamare l'attenzione sui rincari che stanno mettendo in crisi la categoria, e sollecitare un intervento del governo.

Restano per il momento libere la statale 16 e la 100, ma non è escluso che le manifestazioni possano poi verificarsi nel corso della giornata. Ieri la tangenziale di Bari è stata per ore interessata dalla presenza di lunghe code di mezzi pesanti fermi sulle prime due corsie, con inevitabili rallentamenti e disagi.

