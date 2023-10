"Dimenticati dalla Regione e senza Cassa Integrazione", la protesta di 70 formatori 'tagliati' dai Centri per l'Impiego della Puglia

Per 48 formatori, impiegati in passato presso i centri per l’Impiego, la salvezza è giunta con lo 'scivolo previdenziale', predisposto dalla Regione Puglia, che ha consentito loro di accedere al pensionamento anticipato. L'angoscia per il futuro, invece, attanaglia altri 70 colleghi che da un anno lottano per garantirsi la continuità di reddito, venuta ormai a mancare dal primo di ottobre con la fine del periodo di Cassa Integrazione. È questa la motivazione che ha spinto sindacati e lavoratori alla protesta davanti al Palazzo della Presidenza della Regione Puglia, questa mattina a Bari.

Secondo le stime dei sindacati, sarebbero 74 i formatori caduti nel limbo: questi lavoratori, infatti, che negli anni passati hanno rappresentato la struttura portante dell'attività svolta nei Centri per l'Impiego della regione, sono stati 'messi da parte' anche in seguito al processo di reclutamento compiuto dall'Anpal.

Le 'soluzioni ponte', prospettate dall'ente regionale, non hanno trovato i favori dei sindacati e dei lavoratori iscritti: le circostanze sono complicate dall'età dei 70 formatori che sarebbero, in media, troppo giovani per accedere al meccanismo di pensionamento anticipato, ma anche troppo maturi per un'agevole ricollocazione nel mondo del lavoro.

Le richieste poste attraverso il sit-in di protesta di questa mattina riguardano gli aspetti immediati con la proroga della cassa integrazione fino al termine del 2023 e il contesto generale con l'indicazione di un ricollocamento stabile e definitivo dei lavoratori.