"Vogliamo lavorare", la protesta degli ambulanti blocca la tangenziale di Bari: chiusa la carreggiata in direzione sud

La presenza dei manifestanti all'altezza dello svincolo per Poggiofranco: si registrano code anche nella direzione opposta. Esposto uno striscione contro le chiusure

La protesta di ambulanti e commercianti contro le chiusure blocca la tangenziale di Bari. Da questa mattina un gruppo di manifestanti ha occupato la carreggiata in direzione sud, all'altezza dell'uscita per Poggiofranco, in corrispondenza della stazione di servizio 'Dill's'.

Davanti ai furgoni fermi sulla carreggiata, i manifestanti hanno srotolato uno striscione con la scritta: "Chiudere tutto e tutti". Tra loro ci sono anche ristoratori, lavoratori di fiere, sagre e feste patronali che protestano per "ristori da miseria dopo un anno di stop alle attività" a causa dell'emergenza pandemica. "Vogliamo lavorare come tutti, non vogliamo l'elemosina", dicono. "Siamo stanchi, nessuno ci scaolta, da un anno stiamo cercando di protestare e di farci ascoltare, abbiamo provato con la diplomazia, chiedendo i permessi, ma ora basta".

Inevitabili i disagi alla circolazione: la carreggiata in direzione sud è stata chiusa al traffico, ma code si registrano anche nella direzione opposta. "Ci dispiace per i disagi che stiamo recando - dicono i manifestanti - ma anche noi stiamo subendo disagi del governo, e abbiamo bisogno di farci ascoltare". Sul posto le forze dell'ordine.