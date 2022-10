La comunità iraniana di Puglia in sit-in a Bari: protesta contro la Repubblica islamica iraniana

La comunità iraniana pugliese in protesta a Bari. Sì tiene sabato 8 ottobre alle 16.30 davanti al Palazzo dell'economia, su corso Vittorio Emanuele, il sit-in di solidarietà alla lotta della popolazione iraniana "contro la tirannia teocratica della Repubblica islamica iraniana - si legge in una nota della comunità iraniana di Puglia - una lotta in cui le donne sono in prima linea con lo slogan 'Donna, vita e libertà' chiedendo una trasformazione radicale della società iraniana".

In Iran le proteste sono partire dopo la morte della 22enne Mahsa Amini, deceduta il 16 settembre dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché non portava il velo in modo appropriato. La comunità iraniana di Puglia chiede "a tulle le istituzioni democratiche della Puglia di aderire alla manifestazione ed esprimere le loro solidarietà alle legittime rivendicazioni della popolazione iraniana e delle donne iraniane che guidano queste proteste". Per "solidarietà con i familiari delle centinaia di ragazze e ragazzi uccisi durante le manifestazioni anti regime; e per solidarietà con le migliaia studenti in carcere", si legge tra le motivazioni del sit-in