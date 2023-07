"Manca il personale di pulizia negli ospedali, servono 117 assunzioni": sit-in dei sindacati davanti al Consiglio regionale

"Servono almeno 117 assunzioni per quanto riguarda il personale di pulizia negli ospedali. Tra ferie, permessi in malattie e gravidanze non si riesce a garantire le normali prestazioni nei reparti". A parlare è Teresa Mennuni, di Uil Fpl Sanitaservice, sigla sindacale che insieme a FP CGIL e CISL FP ha organizzato questa mattina un sit-in di protesta davanti alla sede del Consiglio regionale della Puglia a Bari. Megafoni e striscioni di protesta che una piccola delegazioni di 50 manifestanti ha esposto davanti ai cancelli, per chiedere l'approvazione del Business Plan capace di dare nuovo ossigeno soprattutto negli ospedali della Bat, dove le carenze sono più forti. "Al momento sono circa 300 le persone presenti, con assunzione temporanea fino al 31 agosto di altri 40 dipendenti per coprire l'emergenza, perché in diversi ospedali non si riescono a coprire con i turni di pulizia tutti i reparti" assicura Mennuni.

Dal 15 maggio - giorno in cui è stato presentato da Sanitaservice alla Regione Puglia il piano industriale con la richiesta di 117 nuove assunzioni - si attende una risposta sul tema. Nella Bat, infatti, si è fortemente sottorganico, visto che - come raccontano i sindacati - 48 operatori sono attualmente in scadenza di contratto, a quali si aggiungono i lavoratori che stanno andando in pensione e altri dipendenti assunti da un'agenzia interinale a cui è scaduto il contratto.

E mentre il personale attualmente presente è costretto a fare gli straordinari, in giornata sono arrivate rassicurazioni da parte dal Dipartimento di Promozione della Salute della Regione Puglia sul caso. "Siamo stati ricevuti dalla dottoressa Caroli - racconta Mennuni - che ci ha assicurato porterà le nostre istanze all'attenzione del direttore Montanaro e dell'assessore Palese. Se così non fosse, torneremo entro settembre a protestare, ma siamo convinti che con la via del dialogo si riuscirà a risolvere". Si attende quindi che la Regione approvi il business plan, così da poter mettere in campo il bando per l'assunzione delle nuove unità di personale per la pulizia dei reparti.