Sindacati, politica e cittadini in piazza contro l'Autonomia differenziata. Emiliano: "Impugneremo il ddl per incostituzionalità"

Oltre 500 manifestanti si sono riuniti davanti al palco montato in via Sparano per protestare contro il ddl Calderoli, rispondendo alla chiamata di Cgil e Uil. Le voci dalla piazza