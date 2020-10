"Se toccano una, toccano tutt*": la foto protesta degli studenti dopo la denuncia per molestie in ospedale

Gli studenti baresi uniti contro le violenze, al grido di 'Se toccano uno, toccano tutt*, come il messaggio di protesta lanciato in queste ore dall'associazione studentesca Link. Che attraverso i propri canali social chiede agli internauti di fotografarsi a loro volta con il testo ben visibile: una manifestazione per esprimere solidarietà nei confronti di una tirocinante di Infermieristica, che negli scorsi giorni ha denunciato episodi di violenze durante il tirocinio nell'ospedale Miulli di Acquaviva. "La ragazza è stata aggredita in ascensore da un dipendente dell’ospedale" spiegano da Link, assicurando che è stata depositata denuncia riguardo il presunto caso di molestie.

"Purtroppo non si tratta di un caso isolato e il ridotto numero di denunce e la mancanza di tutele non fanno altro che incrementare la possibilità che episodi del genere si verifichino. Non è passato troppo tempo, infatti, del recente caso di insulti sessisti nei confronti di studenti e studentesse in sede d'esame" . L'obiettivo della protesta è anche quello di raccogliere testimonianze per "poi poter rivendicare misure anti-molestie concrete che tutelino e facciano sentire al sicuro tutt*". Proprio a questo scopo, è stato realizzato un form anonimo per poter denunciare eventuali casi di violenze.