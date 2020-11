"Servono subito aiuti dal Governo": ristoratori sul piede di guerra dopo il dpcm. Flash mob sul ponte di corso Cavour

Scendono ancora in piazza i ristoratori baresi, dopo il flash mob di protesta sul lungomare. La richiesta è di risarcimenti immediati e azzeramento delle spese, ancora di più ora che il nuovo dpcm rischia di bloccare completamente il settore. "Non possiamo incassare zero e pagare cento" spiega Gianni del Mastro, referente dei ristoratori di Bari vecchia. "Ad oggi - spiega - ci siamo attestati sull'80-85% di perdite. Lo smart working per noi crea un problema enorme anche a pranzo e quindi stiamo parlando di incassi al 15% a fronte di costi fissi che rimangono al 100%. Una situazione oggettivamente insostenibile".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il flash mob, al quale hanno partecipato alcune decine di ristoratori, si è svolto sul ponte pedonale di corso Cavour, nel centro della città. "Abbiamo simbolicamente individuato un ponte - spiega Del Mastro - come anello di congiunzione tra un passato che ha reso la gastronomia una delle armi vincenti di questa regione, e un futuro estremamente incerto". "Con questa protesta - conclude - oggi vogliamo dire a chi prende le decisioni per noi che il Paese non può permettersi un futuro senza il settore economico della gastronomia".