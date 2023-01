La comunità ucraina barese manifesta in via Sparano: "Bisogna fermare l'invasore russo: Ancora grazie agli italiani per il loro sostegno"

Danze, canti, bandiere gialloazzurre e messaggi di pace davanti al piazzale della chiesa di San Ferdinando di Bari. Si è riunita in via Sparano, come annunciato ieri, la comunità ucraina barese, per protestare contro la guerra attualmente in atto e contro gli invasori russi. Adulti e bambini hanno sfilato nel centro murattiano nel 'Giorno dell'unità', in cui si celebra la firma dell'Atto di Unificazione, un accordo siglato il 22 gennaio 1919 dalla Repubblica Popolare Ucraina e dalla Repubblica Nazionale dell'Ucraina Occidentale nella piazza di Santa Sofia a Kiev.

"Ringraziamo non solo i baresi ma tutta l'Italia per la generosità. Grazie a loro possiamo ogni giorno cibo, vestiti e altri aiuti in Ucraina. Ogni giorno di guerra che passa, è un giorno di dolore anche per i nostri piccoli. Con tutto il cuore vogliamo ringraziarvi per queste unità: questo periodo ha dimostrato che tutto il mondo è unito a favore dell'umanità" spiega una partecipante all'evento.