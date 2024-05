La protesta dei forestali Arif, il 16 maggio sit-in a Modugno: "La burocrazia rallenta l'assunzione dei precari"

La protesta è indirizzata verso "le lungaggini burocratiche che stanno rallentando l’iter per l’assunzione da parte dell’Agenzia Irriguo Forestale Pugliese". Con queste motivazioni, le segreterie regionali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila UiI dichiarano lo stato di agitazione dei lavoratori a tempo determinato di Aarif e indicono un presidio dinanzi alla sede dell’Agenzia regionale per il 16 maggio.

"Le organizzazioni sindacali - si legge in una nota congiunta delle 3 sigle - sono preoccupate dallo stato di immobilità da parte del management che, di fatto, è in ritardo rispetto al completamento degli atti propedeutici utili alla formalizzazione dei rapporti di lavoro per 360 operai".

L’indizione del concorso, avvenuta nel 2023, avrebbe dovuto rendere più semplice ed operativo l’impiego delle maestranze in attività chiave per il comparto agricolo come la tutela del patrimonio boschivo e forestale e le attività irrigue. Le procedure burocratiche sono ritenute farraginose dai sindacati perché "creeranno elementi ostativi ad una corretta pianificazione delle attività sia irrigue che di contrasto al pericolo incendi".

Secondo Fai, Flai e Uila "si sta perdendo tempo utile per le attività preparatorie in vista dell’imminente avvio delle attività di antincendio boschivo e della stagione irrigua alle porte".

La giornata di mobilitazione, con presidio di protesta, è programmata per il 16 maggio, dalle 9 alle 13, presso la Direzione Generale dell’Agenzia, sita in via delle Magnolie a Modugno. I sindacati si riservano di intraprendere ulteriori azioni rivendicative in caso di ulteriori ritardi da parte delle Istituzioni.