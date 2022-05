"Con il nuovo bando meno ore di lavoro per pulire le stesse aree": sit-in degli addetti alle pulizie dell'Università

Protestano gli addetti alle pulizie dell'Università di Bari: questa mattina dalle 9 alle 12 si è tenuto un sit-in di protesta davanti all'ingresso dell'Ateneo nel capoluogo. Al centro della querelle c'è la riduzione degli orari di lavoro per i turni di pulizia degli spazi frequentati quotidianamente da studenti, docenti e personale amministrativo, indicata nell'ultimo bando pubblicato nel 2019, ma a oggi non ancora attivato.

Una riduzione "inspiegabile - ricordano i manifestanti - anche dei metri quadrati delle zone da pulire (aule, bagni, uffici, laboratori, biblioteche) rispetto al precedente bando di gara attualmente in vigore". Come ricordato dal vice segretario provinciale di Ugl Igiene Ambiente - che ha organizzato il sit-in - la modifica arriva nonostante gli spazi siano sostanzialmente gli stessi. "In pratica nel corso degli anni i plessi universitari aumentano o diminuiscono di volume nonostante siano sempre le stesse, ma soprattutto diminuiscono le ore necessarie per pulire gli ambienti oltre che il reddito di ogni singolo addetto al servizio!" aggiunge Vasienti.

La riduzione delle ore lavorative per la stessa ampiezza degli spazi automaticamente si riflette sulla qualità del servizio. A fare i conti sono gli stessi manifestanti: "Nel bando è previsto che per la spolveratura, la spazzatura e lavaggio del pavimento degli ufficio è stata indicata una resa di di 400 mq/h. Quindi per pulire un ufficio di 20 mq sono stati destinati 3 minuti ad intervento (2 interventi a settimana per un totale di 6 minuti) per mantenere i luoghi di lavoro puliti; per quanto riguarda i servizi igienici gli stessi dovranno essere sanificati i lavabi, la tazza wc, gli accessori, gli specchi, le superfici piastrellate ed il pavimento dedicando 2 (due) minuti 1 per un bagno di circa 10 mq, essendo che per i bagni è stata usata una resa di 300 mq/h. Tutto ciò è impossibile"