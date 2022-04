Manifesti con minacce e una croce in piazza a Mola: la consigliera Parchitelli contestata per la riapertura della discarica Martucci

"Alla Parchitelli che ha preso 500 voti a Mola gli auguriamo 500 possibilità di andare in uno 048": il riferimento, apparso in piazza a Mola di Bari, è al codice che si riferisce all'esenzione sanitaria per i malati di tumore. Nel mirino dei contestatori è finita la consigliera regionale del Pd Lucia Parchitelli, presa di mira per aver difeso la riapertura della discarica Martucci, tra Mola e Conversano.

Non solo manifesti, ma anche una croce comparsa nel prato in piazza. "Invitiamo gli elettori molesi - si legge su un altro cartello - a prendere le distanze da tutti i partiti politici e le liste civiche che hanno votato a favore della discarica Martucci e non votarle alle prossime elezioni amministrative".

"Quello che è accaduto stamattina in piazza è vergognoso - commenta su facebook il sindaco Giuseppe Colonna - e prendo pubblicamente e nettamente le distanze". "Vogliono - prosegue - inquinare il clima politico e sociale della nostra società: non glielo consentiremo. Da parte mia perseguirò nelle sedi opportune gli autori di questo inqualificabile gesto".