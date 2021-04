Caos vaccini, i medici di base lanciano la protesta online: "Disagi organizzativi e crescente conflittualità con i pazienti"

Si intitola '#iorispettolafila', l'incontro in programma sabato 24 aprile, organizzato da Fimmg. Saranno presentati i dati relativi ai vaccini somministrati dalla medicina generale e i problemi per le somministrazioni delle seconde dosi

I medici di medicina generale in protesta contro il caos della campagna vaccinale in Puglia. A lanciare la manifestazione '#iorispettolafila' è la Fimmg, che sabato 24 aprile terrà un incontro online per presentare l’andamento e le criticità organizzative della campagna vaccinale per il Covid-19 in Puglia. Alla protesta - che segue le tante critiche arrivate dalla categoria negli scorsi giorni - parteciperanno, oltre ai medici di medicina generale iscritti alla Fimmg Bari, anche Filippo Anelli, presidente Ordine dei medici di Bari, e Nicola Calabrese, segretario Fimmg Bari e vice segretario Fimmg nazionale.

Durante la videocall saranno presentati i dati relativi ai vaccini somministrati dalla medicina generale, spiegata la situazione relativa alla scarsità delle seconde dosi, al proliferare di vax day dedicati a singole categorie e alla poca trasparenza della distribuzione dei vaccini e presentate le testimonianze dei medici di famiglia "sui disagi organizzativi e la crescente conflittualità con i pazienti - spiegano dalla Fimmg - che la medicina di famiglia in questo momento di emergenza si trova a dover affrontare in concomitanza con la campagna vaccinale".