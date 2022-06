Pentole vuote in piazza per protestare contro il carovita. La rivolta delle associazioni dei consumatori: "Il Governo intervenga"

Pentole in piazza per protestare contro il caro vita. Le associazioni dei consumatori si sono riunite questa mattina in piazza Libertà per la 'Protesta delle pentole vuote', manifestazione che nella giornata del 10 giugno viene replicata in diverse città italiane, tra cui appunto Bari. "Più di un quarto delle famiglie si trova già in grave difficoltà e sta riducendo, fino anche a privarsene, consumi essenziali come quelli alimentari, sanitari e di cura della persona" spiegano le associazioni in una nota congiunta, riunitesi davanti alla Prefettura da tutta la Puglia. Da qui l'idea di usare le pentole vuote, suonate con i cucchiai, "perché non riusciamo più a riempirle" spiega a BariToday Pino Salamon, presidente di Adiconsum Puglia.

Una cinquantina i manifestanti, che hanno inviato una loro delegazione in Prefettura per richiedere un intervento del Governo contro l'aumento incontrollato dei costi di gas, benzina ed energia elettrica.