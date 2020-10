Sabato sera di protesta per i provvedimenti anti Covid: manifestanti riuniti in piazza a Bari

Mini manifestazione in piazza Ferrarese, a Bari, per protestare contro le misure che il Governo Conte vorrebbe introdurre con il prossimo dpcm. L'appello è stato lanciato sui social nel tardo pomeriggio di ieri: poche decine di persone hanno aderito, incontrandosi ieri intorno alle 23. Il gruppo ha atteso nella piazza, che è una di quelle molto frequentate di sera e dove è stato istituito dal sindaco il divieto stazionamento a partire dalle 21, e poi si è mosso verso il palazzo della Prefettura e il vicino palazzo del Comune seguito a distanza dalle forze dell'ordine.

Nella piazza della Prefettura i manifestanti, molti senza mascherina o con mascherina abbassata, si sono fermati attendendo la mezzanotte e la chiusura di bar e ristoranti e l'arrivo dei ristoratori. Al gruppo si sono aggiunti alcuni gestori dei locali della città vecchia, appartenenti all'associazione 'we in Bari Vecchia', secondo i quali le chiusure anticipate rischiano di danneggiare in modo irreparabile le loro attività.