"Al buio da giorni, ma nonostante le segnalazioni la storia si ripete": il calvario in via Hahnemann per l'impianto di illuminazione

L'ultimo episodio è avvenuto nella serata di domenica 20 marzo: via Hahnemann al buio a causa di un problema alla pubblica illuminazione.

Una situazione a cui i residenti son ormai abituati. "Da ottobre accade periodicamente - racconta Nazzareno Chimienti - Ogni 10-15 giorni i lampioni si spengono e rimaniamo per diversi giorni senza luce". Alla fine sono gli stessi residenti a segnalare agli uffici Comune il problema e i tecnici intervengono per ripristinare l'illuminazione. "Dopo due settimane, però, è tutto come prima" denunciano i residenti. Qualche volta anche prima, visto che prima del week-end, l'illuminazione era già saltata nella giornata di mercoledì. "Dopo neanche 48 ore dalla segnalazione e dal ripristino siamo punto da capo".

E dopo tre giorni al buio, i residenti hanno scelto quindi di manifestare pubblicamente per la strada il loro dissenso, esponendo cartelli relativi alle criticità riscontrate. "Parliamo comunque di una strada trafficata - prosegue Chimienti - visto che è alle spalle dell'ospedale Giovanni XXIII". Fortunatamente c'è l'impianto di illuminazione dell'Ospedaletto a evitare che la strada rimanga completamente all'oscuro, "ma la paura di essere investiti da un'auto di passaggio c'è - concludono - Chiediamo un pronto e immediato intervento, si crea un grosso problema di sicurezza pubblica soprattutto di sera".