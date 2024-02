Il Quartierino 'invaso' da nuovi palazzi, protestano i residenti: "Viviamo senza giardini e servizi essenziali"

"Avevamo chiesto di 'risvegliare' questa zona di Bari, ma adesso è troppo: tramite la costruzione di edifici alti e complessi residenziali si sta ottenendo l'effetto contrario". I residenti del Quartierino contestano l'opera di cementizzazione che negli ultimi anni, secondo la loro opinione, sta sconvolgendo l'area.

"L'edificazione di palazzi superiori ai 7 piani sta creando problemi e disagi alla comunità di cittadini che già vivevano nella zona - spiega l'ex presidente dell'associazione 'Il Quartierino' Onlus, Anna Maria Lupo - Le alte costruzioni deturpano il panorama. Prima di questo massiccio intervento delle gru, nella zona non vi erano edifici più alti di 5 piani. Adesso proliferano mega costruzioni, svettano nel cielo e tolgono spazio alla linea dell'orizzonte".

Il problema delle costruzioni in altezza, secondo i residenti del Quartierino, non si limita ad un aspetto meramente estetico. "Gli impianti fotovoltaici costruiti su balconi e terrazze dei palazzi più bassi potrebbero essere penalizzati dall'ombra causata dai nuovi edifici alti, potrebbero incamerare meno luce solare e dunque essere meno efficienti".

Strade senza farmacie e uffici postali

Negli ultimi anni, il Quartierino è stato al centro di uno sviluppo urbanistico impetuoso: sono sorti palazzi, ville e grandi complessi residenziali. La crescita commerciale della zona, tuttavia, non è andata di pari passo. "Non ci sono locali che permettano la realizzazione di servizi fondamentali per i cittadini - sottolinea Anna Maria Lupo - mancano farmacie, studi medici, uffici postali, banche. Sono spariti i negozi di prossimità, non c'è la possibilità di aprire nuove attività commerciali perché la costruzione di questi grandi complessi residenziali ha occupato intere strade. Ci sono 4 ipermercati, ma non abbiamo i servizi essenziali".

Luoghi storici a 'rischio abbattimento'

La nuova politica di edificazione sta cancellando alcuni luoghi storici della zona: "Al posto del Teatro Barium, ormai in abbandono dopo la morte dell'attore e gestore Gianni Colajemma, sta sorgendo un palazzo di 7 piani - dichiara Lupo - Nei prossimi mesi potremmo dire addio anche alla scuola d'infanzia paritaria 'Il Girotondo' che è presente in via Martiri D'Avola da più di 30 anni. Al suo posto dovrebbe essere realizzato un altro stabile da 7 piani. La struttura che ospita l'istituto dovrebbe essere abbattuta, era stata concessa una proroga per questo anno scolastico. Le iscrizioni per il 2024/2025 sono state bloccate, è un segno che non lascia ben sperare".

La raccolta firme

L'associazione 'Il Quartierino' ha intenzione di avviare una raccolta firme fra i residenti per invertire la rotta intrapresa: "Con questa iniziativa ribadiremo la richiesta di servizi essenziali che portiamo avanti già dal 2014/2015, periodo in cui è sorta la nostra onlus - precisa Anna Maria Lupo, ex presidente, attualmente socia attiva del gruppo - Sappiamo che non possiamo bloccare la realizzazione di nuovi edifici, ma vogliamo limitare i danni. Ovviamente le nostre rimostranze non intendono scontrarsi con la libera scelta dei privati di costruire. Speriamo almeno di riuscire a sensibilizzare il Comune in modo da evitare cambi di destinazione d'uso per i suoli pubblici: quegli spazi devono servire per la realizzazione di giardini e parchi. Nella zona possiamo contare solo su un'area verde in via delle Murge, abbiamo lottato duramente per ottenerla. È comunque piccola rispetto al numero di residenti che nel Quartierino sono in crescita costante".

Il rapporto con il Comune

Gli abitanti del Quartierino sperano in un dialogo fruttuoso con l'amministrazione comunale. "L'ex assessore all'Urbanizzazione, Giuseppe Galasso, fu molto presente all'inizio del mandato, nel 2014 - sottolinea Anna Maria Lupo - Ci ricevette spesso in Comune, noi portammo le nostre istanze. Furono avviati numerosi progetti per la nostra zona, anche con la collaborazione del Politecnico di Bari. Purtroppo alcune idee non sono giunte alla fase realizzativa, ma il dialogo è stato continuo. Lo sviluppo della viabilità di viale Pasteur è stato un po' contestato, qualcuno ha criticato l'uso eccessivo delle rotatorie. Nel complesso, però, sono stati fatti passi avanti per la gestione del traffico automobilistico e la tutela dei pedoni. Partecipammo soddisfatti, con l'assessore Galasso, all'inaugurazione del semaforo pedonale sulla grande arteria stradale a scorrimento che termina con il sottopasso Giuseppe Filippo. Speriamo di continuare la proficua interlocuzione anche con il nuovo assessore Nicola Mele".