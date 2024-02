"Stop agli accordi tra Università e Marina. Sostengono il genocidio sionista": studenti in protesta in Ateneo

Protesta all'Ateneo di Bari per gli accordi tra l'Università degli studi 'Aldo Moro' e Israele. Nella mattinata del 19 novembre una ventina di studenti dell'associazione Cambiare rotta si sono riuniti nell'atrio interno di via Nicolai con bandiere e striscioni di protesta. Sul telo bianco una scritta con un messaggio che invitava l'Ateneo a bloccare "la complicità con il genocidio sionista fino alla vittoria".

La manifestazione arriva a un mese di distanza dall'ultima contestazione al Senato accademico dell'Uniba, dopo varie mail indirizzate al rettore e alla prorettrice. "Dopo una nostra delegazione andrà in Senato per chiedere un incontro - spiegano i manifestanti - per chiedere al rettore Bronzini di prendere una posizione netta davanti a tutta la comunità accademica, in particolare sugli accordi che continua a stipulare con Israele, l'industria bellica, la Nato e la Marina Militare". Una manifestazione - che anticipa una protesta a livello nazionale - organizzata nel giorno del voto al Consiglio Affari esteri dell'Unione europea sulla missione navale dell'esercito UE nel Mar Rosso, "con l’obiettivo di contrastare il blocco navale - aggiungono - e che vede un diretto coinvolgimento della Marina Militare italiana nelle finalità belliche preposte".

Durante la protesta gli studenti hanno anche mostrato una foto del rettore dell'Università, Stefano Bronzini, con Enrico Credendino, capo di Stato maggiore della Marina. "Chiediamo lo stop di questi accordi frutto della logica guerrafondaia delle classi dirigenti occidentali - concludono - incapaci di utilizzare la diplomazia come strumento di risoluzione dei conflitti. Siamo oggi, di nuovo qui, nel tentativo di pressare ulteriormente il Rettore nel mettere in discussione queste vergognose collaborazioni". Il sit-in si è concluso dopo l'incontro in Senato accademico e il rettore Bronzini che " si è impegnato - raccontano gli studenti - a un incontro per parlare con la comunità studentesca, aperto a tutti".