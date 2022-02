"La vostra scuola ci uccide": corteo degli studenti in centro contro l'alternanza scuola-lavoro

Anche a Bari arriva la protesta nazionale degli studenti contro l'alternanza scuola-lavoro. Una misura che già da tempo non piaceva alle associazioni studentesche e che li ha portati in piazza dopo le recenti morti di due partecipanti al programma per l'inserimento nel mondo lavorativo con stage durante il periodo scolastico. Circa 200 gli studenti che, con striscioni e cori di protesta, hanno chiesto un incontro con il prefetto di Bari, Antonella Bellomo, per modificare le regole della misura.