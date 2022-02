Protesta dei tir 'lumaca' sulla Statale 16: disagi dal Foggiano a Molfetta. Gli autotrasportatori: "Costo carburante alle stelle"

Rallentamenti e code, nel primo pomeriggio di oggi, sulla Statale 16, a causa della protesta di numerosi tir 'lumaca' avviata dagli autotrasportatori contro l'aumento dei prezzi di carburante, i turni massacranti e i rincari dei pedaggi autostradali. Si tratta di una nuova manifestazione dopo quella avvenuta sulla Statale 96 nei giorni scorsi.

La carovana dei veicoli, attorno alle 14, ha preso il via in provincia di Foggia per attraversare tutta la Bat da Andria a Bisceglie, transitando lungo la Statale 16 in direzione di Bari. I camion non si sono fermati ma hanno proseguito a velocità estremamente ridotta. Il gruppo, sorvegliato dai Carabinieri, si è sciolto all'altezza di Molfetta. Scongiurati, dunque, almeno per oggi, disagi sulla Tangenziale di Bari. La protesta, però, potrebbe essere ripetuta presto, vista la sempre più complicata situazione del caro carburanti, esacerbata dalle tensioni tra Russia e Ucraina.