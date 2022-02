La protesta degli autotrasportatori per il caro carburante blocca la Tangenziale di Bari: mattinata di code e disagi

Mattinata di disagi, questa mattina, sulla Tangenziale di Bari, a causa della protesta degli autotrasportatori contro il caro del carburante e altre problematiche che interessano il settore. Rallentamenti e code sono stati causati dall'andatura da 'lumaca' dei camionisti, provocando code di alcuni km.

Inizialmente, dopo la segnalazione (attorno alle 10) di 8 autoarticolati in marcia lenta sulla Statale 100 verso Bari, la protesta si è spostata sulla Statale 16. Attorno alle 11.30 si è formata un'altra carovana tra Japigia e Poggiofranco, in direzione Nord, creando code di diversi km. Sul posto sono intervenute anche le Forze dell'Ordine per monitorare i disagi. Numerosi automobilisti hanno preferito imboccare l'uscita di via Amendola per evitare di trovarsi imbottigliati nel traffico. La situazione è andata leggermente migliorando nel corso della mattinata.

La protesta sembrava essere nella sua fase finale quando, alle 13, i tir 'lumaca' si sono spostati in direzione Sud, stavolta all'altezza di Poggiofranco: anche lì si sono creati ingorghi, segnalati pure sulla complanare che porta al quartiere barese e a viale Tatarella.

Alla base delle rivendicazioni, hanno spiegato i manifestanti, c'è la stanchezza "dei continui rincari dei costi per sostenere il trasporto (gasolio, autostrada, manutenzione, ecc…) mentre le tariffe restano invariate (o addirittura diminuiscono) da 30 anni. Gli autotrasportatori continueranno a protestare affinché le istituzioni competenti non prenderanno in considerazione seriamente tale problema" concludono gli autori della protesta.